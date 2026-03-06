Les Chefs d’entreprises privées s’attendent à une évolution positive du rythme d’investissement durant le premier semestre de 2026, par rapport au deuxième semestre de 2025, selon l’enquête d’opinion semestrielle menée auprès des chefs d’entreprises privées sur l’investissement dans les industries manufacturières publiée, vendredi, par l’INS.

L’enquête réalisée en novembre 2025, auprès d’un échantillon composé de 1085 entreprises opérant dans le secteur des industries manufacturières, montre que le solde d’opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’investissement dans leurs structures a augmenté à 20% pour le 1er semestre de l’année en cours contre 18% durant le deuxième semestre de l’année écoulée.

Le solde d’opinion est défini comme étant “la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive (augmentation de l’investissement) et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative (baisse de l’investissement)”.

Les secteurs où les chefs d’entreprises ont été les plus optimistes sont ceux des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (Hausse du solde d’opinion de -2% à 18% entre le 2ème semestre de 2025 et le premier semestre de 2026), des industries diverses (de 10% à 17%) et des industries du textile, de l’habillement et du cuir ( de -6% à 0%).

En revanche, les chefs d’entreprises ont été moins optimistes sur l’évolution de l’investissement au cours du premier semestre de 2026, dans le secteur des industries mécaniques et électriques (de 23% à 10%). Dans les secteurs des industries chimiques et des industries agroalimentaires, le solde d’opinion est resté stable par rapport au dernier semestre de l’année écoulée.

L’enquête de l’INS qui a également, recensé les opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’investissement au cours du dernier semestre de 2025, montre que les opinions des chefs d’entreprises ont été plutôt optimistes sur l’évolution de l’investissement au sein de leurs structures au cours de ce semestre. Le solde d’opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’investissement global a augmenté à 21% au cours du deuxième semestre de 2025, contre 18% au cours du premier semestre de la même année.

Les opinions les plus optimistes ont surtout concernés les secteurs des industries chimiques (hausse du solde d’opinion de 23% au cours du premier semestre 2025 à 37% au cours du 2ème semestre), des industries mécaniques et électriques (de 24% à 34%) et des industries diverses (de 5% à 12%).

En revanche, le solde d’opinion des chefs d’entreprises a été négatif pour les secteurs des industries agroalimentaires (de 23% à 17%), des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (de 15% à 10%).

Le solde d’opinion des chefs d’entreprises a stagné pour le secteur des industries du textile-habillement et du cuir.