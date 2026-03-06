Les préparatifs engagés par l’ensemble des directions concernées en prévision de la prochaine saison touristique, ainsi que les difficultés relevées et les moyens d’y remédier, ont été examinés lors de la réunion annuelle du conseil régional du tourisme à Jendouba, tenue mercredi au siège du gouvernorat.

Le gouverneur de la région, Taieb Dridi, a insisté sur l’importance d’une préparation anticipée afin de garantir la réussite de la saison touristique, en remédiant aux insuffisances constatées, afin que la région soit pleinement prête à accueillir les visiteurs et à offrir un produit touristique optimale, selon la page officielle du gouvernorat sur Facebook.

Les participants à cette réunion ont recommandé de redoubler d’efforts en matière de propreté, de protection de l’environnement et d’embellissement des villes, ainsi que de soutenir les efforts des municipalités et de veiller à l’entretien des infrastructures.

Ils ont également recommandé l’accélération de la réalisation des projets publics, notamment ceux liés à l’entretien des routes et à l’approvisionnement en eau potable, afin d’éviter les perturbations enregistrées au cours des années précédentes, et d’inciter les établissements d’hébergement touristique à renforcer leurs dispositifs d’auto-sécurité et à garantir les conditions de sécurité requises.

Ils ont par ailleurs souligné l’importance d’intensifier les opérations de contrôle des établissements ouverts au public et de les obliger à respecter les normes sanitaires en vigueur.

Ils ont aussi appelé à intervenir rapidement pour aménager l’entrée de la ville de Tabarka au niveau de la route nationale n°7 et celle d’Aïn Draham au niveau de la route nationale n°17, ainsi qu’à accélérer les procédures relatives au marché-cadre pour le nettoyage mécanique des plages, avec l’intégration de la plage de Berkoukech parmi les zones d’intervention.

Les recommandations ont également porté sur la nécessité de prendre des mesures pour réduire les accidents de la route, à travers l’intensification des campagnes de sensibilisation et le renouvellement de la signalisation routière et du marquage horizontal.

Les participants ont également insisté sur la préparation des manifestations culturelles, des activités d’animation et des foires, à travers la tenue de réunions préparatoires, ainsi que sur la mise en place des mesures nécessaires pour assurer l’approvisionnement en produits de consommation, notamment le pain, dans les zones touristiques.