Le marché Boursier a clôturé la séance sur une note positive. Le benchmark a affiché une progression de 0,36% à 14 986,22 points dans un volume soutenu de 8 MD, selon l’analyse de l’Intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

Le titre STIP s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du spécialiste en pneu a signé une progression de 4,4% à 5,530 D, dans un flux anémique de 8 mille dinars.

Le titre BNA ASSURANCES a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action a inscrit une avancée de 2,9 % à 3,170 D faisant savoir que la valeur a amassé des échanges de 108 mille dinars sur la séance.

Le titre TUNINVEST a accusé le plus fort repli de la séance. L’action a essuyé une baisse de –3,3 % à 41,000 D, en alimentant le marché avec des capitaux de mille dinars sur la séance.

Le titre SMART TUNISIE s’est placé en lanterne rouge de TUNINDEX. L’action a affiché une baisse de –2,9 % à 20,700 D dans un volume modeste de 29 mille dinars.

Le titre BT a chapeauté le palmarès des échanges. L’action de la banque a gagné 1,5 % à 7,000 D en alimentant le marché avec un volume soutenu de 2 MD sur la séance.