La sociÃ©tÃ© tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire (STCCCV) a publiÃ© une vidÃ©o de sensibilisation sur son site internet dans laquelle elle a Ã©mis des recommandations pour Ã©viter les complications aux patients atteints d’insuffisance cardiaque, au cours de la pÃ©riode de jeÃ»ne.

La STCCCV a prÃ©cisÃ© que certains patients peuvent Ãªtre exposÃ©s Ã des complications en raison de la dÃ©shydratation ou de lâ€™excÃ¨s de consommation de nourriture et de grandes quantitÃ©s de liquides au cours de la rupture du jeÃ»ne.

Â« Ceci pourrait fatiguer le cÅ“ur et entraÃ®ner des difficultÃ©s respiratoires Â», selon la mÃªme source.

La sociÃ©tÃ© de cardiologie a indiquÃ© que la dÃ©cision de jeÃ»ner est liÃ©e Ã lâ€™Ã©valuation du mÃ©decin traitant, prÃ©cisant que le jeÃ»ne peut Ãªtre autorisÃ© pour les patients dont lâ€™Ã©tat est stable, ne souffrant pas de difficultÃ©s respiratoires et dont la pression artÃ©rielle est Ã©quilibrÃ©e et n’a pas nÃ©cessitÃ© une hospitalisation au cours des trois mois prÃ©cÃ©dents.

Elle a appelÃ© les patients autorisÃ©s Ã jeÃ»ner Ã consulter leur mÃ©decin pour adapter les doses de mÃ©dicaments aux conditions du jeÃ»ne, recommandant de s’abstenir de jeÃ»ner au cas ou le mÃ©decin estime que l’Ã©tat de santÃ© ne le permet pas.