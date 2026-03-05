Depuis leur démarrage en octobre dernier, les opérations de cueillette des olives au gouvernorat de Siliana ont atteint un taux d’avancement de 98%, ce qui a permis de récolter environ 93 mille tonnes des olives.

Parmi ces quantités, 75 mille tonnes en été transformées jusqu’à présent dans 18 huileries de la région, soit l’équivalent de plus de 15 mille tonnes d’huile d’olive, a indiqué à l’Agence TAP, Noura Zouari, cheffe de service au Commissariat régional au développement agricole.

La récolte des olives est estimée à 95 mille tonnes au gouvernorat de Siliana qui compte des oliveraies s’étendant sur 64 mille ha et comprenant 7,1 millions d’oliviers productifs dont 83% en pluvial.

La cueillette des olives dans la région a nécessité environ 1,9 million jours de travail sur une période de 5 mois, soit la mobilisation de plus 12 mille ouvriers.