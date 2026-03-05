Le marché poursuit, mercredi, sa descente pour la troisième séance d’affilée. Le benchmark a glissé de -0,24% à 14 933,02 points, dans un modeste flux de 5,4 millions de dinars (MD), d’après l’analyse hebdomadaire de l’intermédiaire en bourse

Le titre SANIMED continue à briller par sa performance boursière. L’action du spécialiste des articles sanitaires s’est appréciée de 4,3% à 0,730 D, sans drainer de flux.

Le titre MONOPRIX s’est également illustré parmi les meilleures performances de la séance. L’action du spécialiste de la grande distribution a signé une avancée de 3,1% à 6,370 D. La valeur a été échangée à hauteur de mille dinars sur la séance.

Le titre NEW BODY LINE a affiché la moins bonne performance de la séance. L’action du spécialiste des vêtements intelligents a reculé de -3,8% à 3,780 D, dans un maigre flux de 5 mille dinars.

Le titre ARTES a été victime d’un courant vendeur. L’action du concessionnaire automobile de la marque au losange a cédé -2% à 14,700 D. La valeur a drainé des échanges globaux de 40 mille dinars sur la séance.

Le titre AMEN BANK continue de chapeauter le palmarès des échanges de la cote. L’action du bras financier du groupe PGI a abandonné -0,3% à 57,800 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,4 MD.