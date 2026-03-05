L’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) lance une consultation électronique du 3 au 11 mars 2026 pour permettre aux ingénieurs de choisir entre deux modes d’élection du Doyen et des membres du Conseil de l’Ordre, dernier point de désaccord avant l’adoption définitive du projet de statut de la profession.

Les ingénieurs inscrits au tableau sont appelés à voter via un questionnaire en ligne pour trancher entre le suffrage universel direct et l’élection par un congrès dédié. La proposition majoritaire à l’issue du scrutin, qui se déroulera du mardi 3 mars à 13h00 au mercredi 11 mars à 13h00, sera intégrée au texte final.

Selon un communiqué publié mardi par l’OIT, cette démarche participative intervient après dix mois de travaux (juin 2025 – février 2026) confiés au Bureau des études et de la législation, ainsi qu’une série de réunions visant à élaborer un statut consensuel. L’accord a été trouvé sur l’ensemble des dispositions, à l’exception de l’article relatif au mode d’élection.

Le questionnaire sera accessible sur le site officiel, la page Facebook de l’Ordre et transmis par courriel. L’instance ordinale appelle l’ensemble de la profession à une participation « active et responsable » à cette échéance, considérée comme cruciale pour l’adoption d’un statut consensuel et légitime.