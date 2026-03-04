L’ambassadrice de Tunisie en Afrique du Sud Karima Bardaoui, a pris part, le 2 mars courant, à une réunion consultative, présidée par le ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Lamola, avec l’ensemble des chefs de missions diplomatiques africaines accrédités en Afrique du Sud.

L’ordre du jour de la réunion s’est concentré sur la nécessité de transformer les engagements politiques en résultats ainsi que sur la volonté commune de renforcer les relations bilatérales à travers des initiatives pratiques et mesurables, dans le cadre de la vision de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, visant à traduire les priorités continentales en programmes de coopération concrets, portés par un esprit de solidarité interafricaine.

La réunion a en outre été l’occasion d’identifier les secteurs de coopération prioritaires en vue d’accélérer le rythme de l’action conjointe.

Dans ce contexte, un accord a été trouvé sur la mise en place de mécanismes de communication et de coordination visant à instaurer une confiance mutuelle et une transparence renforcée et à permettre une résolution rapide et efficace des éventuels obstacles.