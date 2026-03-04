“Les patients cardiaques autorisÃ©s Ã jeÃ»ner durant le mois de Ramadan doivent rompre immÃ©diatement le jeÃ»ne en cas dâ€™apparition de signes dâ€™alerte comme les douleurs thoraciques, la fatigue intense et lâ€™essoufflement”, a soulignÃ© Dr Sami Milouchi, chef du service de cardiologie Ã lâ€™hÃ´pital universitaire de MÃ©denine.

Intervenant dans une Ã©mission tÃ©lÃ©visÃ©e de l’agence TAP, le spÃ©cialiste a mis l’accent sur la nÃ©cessitÃ© de consulter un mÃ©decin ou de se rendre au service des urgences le plus proche afin dâ€™Ã©viter de graves complications de santÃ©.

Il a ajoutÃ© que la fatigue extrÃªme, les Ã©vanouissements, lâ€™accÃ©lÃ©ration ou lâ€™irrÃ©gularitÃ© du rythme cardiaque sont Ã©galement des signes d’alerte qui ne doivent pas Ãªtre nÃ©gligÃ©s, aussi bien chez les patients cardiaques que chez des personnes ne souffrant pas de maladies chroniques.