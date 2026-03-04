Un projet dâ€™alimentation en eau potable au profit de 86 familles dans trois quartiers relevant de la dÃ©lÃ©gation de Souk Jedid (gouvernorat de Sidi Bouzid)Â devrait Ãªtre rÃ©alisÃ© prochainement.

Ce chantier sera entamÃ© d’ici 6 mois aprÃ¨s lancement de l’appel d’offres, lit-on dans un communiquÃ© publiÃ© par le conseil local de Souk Jedid.

Un deuxiÃ¨me projet d’alimentation en eau potable, programmÃ© Ã©galement dans le cadre du plan de dÃ©veloppement local intÃ©grÃ© 2026-2030 en faveur de trois autres quartiers Ã Souk Jedid, sera mis en Å“uvre dÃ¨s approbation par le Conseil National des RÃ©gions et des Districts, selon la mÃªme source.