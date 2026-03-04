Des rencontres professionnelles tuniso-sénégalaises dédiées principalement aux solutions et intrants pour le secteur de l’agriculture se tiendront , du 07 au 11 avril 2026 à Dakar(Sénégal).

Organisé à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Dakar, cet évènement a pour objectif d’explorer les nouvelles opportunités qui se présentent sur ce marché dans un contexte marqué par une dynamique de transformation du secteur agricole au Sénégal et de positionner les entreprises tunisiennes comme partenaires stratégiques dans ce domaine.

Cette action concerne principalement les entreprises actives dans plusieurs domaines a savoir:

– Agriculture intelligente, solutions numériques et technologies de transformation – Intrants, matériel et équipements agricole.

– Emballage conditionnement et conservation de produits agricoles.

– Formation, services techniques et transfert de savoir faire.

– Elevage, alimentation et santé animale.

Le programme de cet évènement comprendra, selon les organisateurs, des rencontres B2B ciblées, des visites institutionnelles et visites d’entreprises actives dans le domaine agricole ainsi que des visites de prospection des salons agricoles stratégiques (FIARA et SIAGRO 2026).

Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à cet événement sont invitées à confirmer leur inscription au plus tard le 10 Mars 2026, a précisé le CEPEX.