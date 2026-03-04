Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, a réitéré son appel aux membres de la communauté tunisienne établie dans la région du Golfe et du Moyen-Orient a faire preuve d’un surcroît de vigilance et de prudence et à se conformer aux instructions émises par les autorités locales de leurs pays d’accueil.

Dans un communiqué publié, mardi soir, le département a pressé les membres de la communauté tunisienne de prendre attache, au besoin, avec les différentes missions diplomatiques et consulaires tunisiennes via courriel et WhatsApp, mettant à leur disposition une liste d’adresses et de numéros utiles.

Les numéros de contact des missions diplomatiques et consulaires dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient

-Royaume d’Arabie saoudite

Ambassade de Tunisie à Riyad :

+966 53 325 3078 ;

+966 11 488 7900 ;

courriel : at.riyadh@diplomatie.gov.tn

Consulat général de Tunisie à Djeddah :

+966 56 505 7206 ;

+966 57 346 4016 ;

courriel : cgt.jeddah@diplomatie.gov.tn

-Émirats arabes unis

Ambassade de Tunisie à Abou Dhabi

Abou Dabi :

+971 55 646 880 ;

+971 55 182 5836;

+971 55 185 1264

Al Aïn et Al Dhafra :

+971 1558161225 ;

+971 1555291650

courriel : EmbassyTunisian@gmail.com

Consulat général de Tunisie à Dubaï

Numéro WhatsApp : 0097142617070

courriel : Tunisiaconsulate@gmail.com

-État du Qatar

Ambassade de Tunisie à Doha : Numéros de téléphone fixe (Jours ouvrables) :

+9744162225 ;

+97444512630

WhatsApp : +97433200525

Courriel : at.doha@diplomatie.gov.tn

-Royaume hachémite de Jordanie

Ambassade de Tunisie à Amman : +962797391012 (WhatsApp)

Courriel : at.amman@diplomatie.gov.tn

-Royaume de Bahreïn

Ambassade de Tunisie à Manama

(WhatsApp) : +97317715702

Numéro de l’ambassade : 0097317715702

Numéro d’urgence : 0097335558130

Courriel : at.manama@diplomatie.gov.tn

-Sultanat d’Oman

Ambassade de Tunisie à Mascate :

Numéro WhatsApp : 0096893802700

Courriel : Embassy.tunisia.mct@gmail.com

-République islamique d’Iran

Ambassade de Tunisie à Téhéran :

Téléphone fixe : 00982188078244

00982188078243

WhatsApp : 00989121308832 // 00989925784249

Courriel : at.teheran@diplomatie.gov.tn

-Liban

Ambassade de Tunisie à Beyrouth

Téléphone fixe :

+9615457431

+9615457430

WhatsApp : +96181369290

Courriel : ambassadetunisieliban@gmail.com

-Syrie

Ambassade de Tunisie à Damas

+963116132701

Courriel : at.damas@diplomatie.gov.tn

-République Irakienne

Ambassade de Tunisie à Bagdad

+964 773 040 2939

Courriel : At.baghdad@diplomatie.gov.tn

-État du Koweït

Ambassade de Tunisie au Koweït

Téléphone fixe :

+965 22527608

+965 22527401

+965 22526261

+965 22542144

Numéro WhatsApp : 0096569334210

Courriel : at.koweit@diplomatie.gov.tn