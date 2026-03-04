Le Deportivo Alavés a officialisé mardi la nomination de Quique Sánchez Flores au poste d’entraîneur principal. Le technicien espagnol de 61 ans s’est engagé jusqu’en juin 2028.

Cette décision ouvre un nouveau cycle pour le club basque, engagé dans la dernière ligne droite de la saison. La direction a choisi de confier l’équipe à un entraîneur expérimenté, déjà passé par plusieurs formations du championnat espagnol.

Un entraîneur au parcours confirmé

Quique Sánchez Flores a notamment dirigé le Valence CF, le Séville FC et l’Atlético de Madrid. Son arrivée intervient dans un contexte sportif délicat pour Alavés, qui cherche à stabiliser sa situation au classement.

Le club occupe actuellement une position fragile avec 27 points après 26 journées de championnat.

Coudet retourne à River Plate

Sánchez Flores succède à Eduardo Coudet, parti en Argentine pour prendre les commandes de River Plate.

Âgé de 51 ans, Coudet quitte Alavés après 55 matches dirigés depuis son arrivée en décembre 2024. Son bilan s’établit à 17 victoires, 16 matches nuls et 22 défaites. Lors de sa première saison, il avait assuré le maintien du club parmi l’élite espagnole.

Son départ intervient après la défaite 2-0 concédée vendredi sur la pelouse du Levante UD. Ce revers a laissé Alavés à 27 points au terme de la 26e journée.

La nomination de Quique Sánchez Flores marque ainsi un tournant pour le club basque, à l’approche des dernières échéances de la saison.