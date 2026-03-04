Le médecin hospitalo- universitaire, spécialiste en endocrinologie et en diabète à l’hôpital régional de Gafsa, Mehdi Kalthoum, a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP que le la baisse du niveau de dopamine dans le corps peut provoquer la maladie de Parkinson. Il a précisé que la dopamine est une hormone qui agit comme messager chimique dans le cerveau pour réguler la motivation, l’humeur et les mouvements du corps.

Cette hormone qui est produite par le cerveau et les glandes surrénales, a aussi des fonctions psychologiques.

Mehdi Kalthoum a souligné que le manque de dopamine peut provoquer des symptômes observés au cours des dépressions, des troubles du cycle menstruel chez les femmes et de l’infertilité chez les hommes, outre ses effets indirects sur la régulation de la pression artérielle et son impact sur le système digestif.

Selon le spécialiste, l’anxiété, le manque de sommeil, la dépression et certaines maladies neurologiques peuvent contribuer à la baisse de cette hormone dans le corps.

Il a, par ailleurs, signalé que l’exercice physique et la qualité du sommeil contribuent à l’augmentation du niveau de dopamine dans le corps, outre la consommation d’aliments d’origine animale, le chocolat et les fruits secs.