Indicateur Niveau / Valeur Variation / Commentaire TUNINDEX 14 968,91 pts -0,53 % (YTD +11,29 %) TUNINDEX20 6 634,82 pts -0,66 % (YTD +11,04 %) Plus haut annuel (indice) 15 174,64 pts 27/02/2026 Plus bas annuel (indice) 13 119,98 pts 08/01/2026 Capitaux traités – séance (TOTAL MARCHÉ) 4,17 MD TND Liquidité modérée Capitaux traités – titres de capital 4,17 MD TND Marché actions dominant Capitaux cumulés annuels 779,6 MD TND +90,87 % vs 2025 Nombre de transactions – séance 1 684 Activité stable Capitalisation boursière 39 027 MD TND -0,40 % / +12,58 % annuel Top 3 secteurs les plus actifs Banques / Agroalimentaire / Holding Flux concentrés sur les grandes capitalisations Top 3 hausses SANIMED / WIFACK INT BANK / STIP +4,48 % / +4,44 % / +4,44 % Top 3 baisses ALKIMIA / MONOPRIX / MPBS -4,50 % / -4,48 % / -4,05 %

📌 Les données de séance proviennent de la rubrique « Séance du jour – Capitaux en TND » du rapport de physionomie boursière.

Infographie de la séance

Indice principal :

TUNINDEX → 14 968,91 pts (-0,53 %)

Configuration de la séance :

⬇️ Repli modéré de l’indice

⬇️ 27 valeurs en baisse vs 14 hausses

💧 Liquidité contenue : 4,17 MD TND

🏦 Pression sur le compartiment bancaire

🟢 Résistance relative des services aux consommateurs

Secteurs en hausse :

Services aux consommateurs (+0,73 %)

Distribution (+0,73 %)

Secteurs en repli :

Matériaux de base (-0,74 %)

Banques (-0,70 %)

Bâtiment & matériaux (-0,69 %)

La chronique

Une respiration technique après l’élan de février

La Bourse de Tunis a évolué en territoire négatif lors de la séance du 3 mars, le TUNINDEX reculant de 0,53 % pour clôturer à 14 968,91 points. Cette baisse intervient dans le sillage des récents sommets atteints par l’indice fin février, et s’apparente davantage à une phase de respiration technique qu’à un véritable retournement de tendance.

La physionomie de la séance révèle un marché légèrement orienté à la baisse : 27 valeurs ont terminé dans le rouge contre 14 hausses, signe d’un courant vendeur modéré mais relativement généralisé.

Une liquidité contenue mais ciblée

La liquidité de la séance est restée mesurée, avec 4,17 MD TND de capitaux échangés, concentrés essentiellement sur quelques grandes capitalisations du marché principal.

Parmi les titres les plus actifs, Amen Bank, SFBT, BT et Poulina Group Holding ont dominé les échanges, illustrant la persistance d’un intérêt des investisseurs pour les poids lourds du marché. Ce positionnement sélectif traduit une attitude prudente, où les flux privilégient la profondeur de marché plutôt que la prise de risque sur les valeurs secondaires.

Rotation sectorielle défavorable aux financières

La séance a été marquée par un repli du compartiment financier, notamment bancaire, qui reste pourtant l’un des moteurs de la performance annuelle du marché.

L’indice des banques a cédé 0,70 %, pesant sensiblement sur la trajectoire du TUNINDEX. Cette correction intervient après plusieurs semaines de progression soutenue et pourrait correspondre à des prises de bénéfices tactiques.

À l’inverse, les services aux consommateurs et la distribution ont affiché une progression de 0,73 %, offrant les rares points de soutien à l’indice.

Une psychologie de marché prudente

Le comportement des investisseurs suggère un marché en phase d’ajustement plutôt que de retournement. Les flux restent présents mais sélectifs, tandis que les prises de bénéfices se concentrent principalement sur les valeurs ayant fortement progressé depuis le début de l’année.

La faiblesse relative de la liquidité confirme cette lecture : les investisseurs semblent privilégier l’observation et la gestion du risque après la forte progression enregistrée depuis janvier.

Le regard de l’analyste

La séance du 3 mars s’inscrit dans une logique de consolidation saine après la séquence haussière observée en début d’année. Le recul de l’indice reste contenu et ne remet pas en cause la dynamique annuelle toujours supérieure à +11 %.

La liquidité modérée et la concentration des flux sur les grandes capitalisations traduisent un marché discipliné mais attentiste.

📌 Biais actuel : haussier prudent.

Tant que les flux demeurent orientés vers les valeurs de référence, les phases de repli devraient continuer à être interprétées comme des pauses plutôt que comme des signaux de retournement.