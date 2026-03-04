La quatrième édition de la manifestation « Biben L’Mdina » (Les portes de la Médina) se tiendra du mercredi 4 au dimanche 5 mars 2026 à Kairouan et du 12 au 15 mars 2026 à Tunis.

Organisée par le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE), en collaboration avec l’Institut national du patrimoine (INP) et sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, la manifestation se déroule durant le mois de Ramadan 1447 de l’Hégire, indique un communiqué du TICDCE parvenu lundi à l’agence TAP.

À Kairouan, les activités sont prévues les 4 et 5 mars dans plusieurs espaces patrimoniaux, notamment le complexe culturel Assad Ibn Al Fourat, sur la place Bab El Jalladines et à la Zawia (mausolée) de Sidi Obeid al-Gharyani.

Le programme comprend un parcours culturel numérique, des installations interactives et des expériences immersives mobilisant des technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l’intelligence artificielle.

La seconde étape aura lieu dans la médina de Tunis du 12 au 15 mars. Un itinéraire culturel numérique reliera plusieurs sites historiques, dont la place de la Kasbah, le mausolée d’Abdallah at Turguman, le monument du Soldat inconnu, Bab Menara, la place du Château ainsi que le siège de l’Institut national du patrimoine à Dar Hussein. Le parcours s’étend également à d’autres demeures historiques de la médina dont Dar Mohsen, Dar Essfaxia, Dar Lasram et Dar Rachidia.

Selon les organisateurs, l’événement vise à valoriser le patrimoine des médinas à travers des outils numériques contemporains et à encourager l’innovation technologique dans le domaine de la médiation culturelle. Les activités sont programmées en soirée, de 21h00 à minuit.

L’évènement se déroulera dans des sites chargés d’histoire, de la ville de Kairouan et de la médina de Tunis qui sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, respectivement en 1988 et en 1979. Ces joyaux tunisiens sont classés au patrimoine mondial pour leur valeur culturelle et architecturale arabo-musulmane exceptionnelle.

Kairouan est la première ville sainte du Maghreb, célèbre pour sa Grande Mosquée, tandis que Tunis est un exemple représentatif des villes islamiques avec plus de 80 monuments.