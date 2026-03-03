La compagnie suisse Edelweiss Air a inauguré dimanche 1er mars 2026 une nouvelle liaison aérienne régulière entre Zurich et Djerba-Zarzis. Ce lancement, annoncé par l’Ambassade de Suisse à Tunis sur ses canaux officiels, vise à renforcer les échanges touristiques entre les deux pays alors que la Tunisie vient de franchir le cap historique des 11 millions de visiteurs en 2025.

Le calendrier des vols, prévu jusqu’au 29 novembre 2026, évoluera en fonction de la demande touristique. Après une fréquence d’un vol chaque dimanche en mars, la cadence passera à deux rotations hebdomadaires (jeudi et dimanche) d’avril à la mi-septembre. La ligne connaîtra son pic d’activité de fin septembre à fin octobre avec trois vols par semaine (mardi, jeudi et dimanche), avant de revenir à un seul vol chaque dimanche en novembre.

Ce renforcement des liaisons aériennes intervient dans un contexte de reprise spectaculaire du secteur touristique tunisien. Avec plus de 11 millions de visiteurs enregistrés en 2025, la destination a dépassé tous ses records historiques, confirmant son attractivité retrouvée sur la scène internationale.

La clientèle helvétique n’est pas en reste, affichant une progression remarquable de 11 %. Cet engouement s’explique par la diversité de l’offre tunisienne qui séduit les voyageurs suisses, notamment à travers le tourisme culturel, l’écotourisme et les parcours de golf réputés de la région de Djerba.

Au-delà du secteur touristique, cette nouvelle ligne devrait générer d’importantes retombées économiques pour le gouvernorat de Médenine et l’ensemble du sud tunisien. Elle permettra de mieux valoriser le patrimoine culturel et naturel exceptionnel de cette région.

Opérée par Edelweiss Air, partenaire stratégique de Swiss International Air Lines, cette liaison consolide la position de la Tunisie comme destination compétitive et sûre sur le segment du tourisme méditerranéen haut de gamme.