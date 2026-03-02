L’Ordre des experts comptables de Tunisie (OECT) se dote d’un nouveau portail web et modernise sa gouvernance. Réunis en assemblée générale ordinaire le samedi 28 février 2026, les membres de l’Ordre ont donné leur feu vert à ce projet structurant, qui s’inscrit dans une stratégie globale de numérisation et de renforcement de la transparence de la profession.

Outre la création de cette plateforme numérique dédiée, les experts-comptables ont approuvé à l’unanimité les rapports moral et financier, ainsi que les états financiers pour l’exercice 2025.

Le budget prévisionnel pour l’année 2026 a également été adopté lors de cette session.

Selon un communiqué publié à l’issue des travaux, les discussions ont mis l’accent sur le suivi des grands chantiers de l’institution. En plus du nouveau portail, les travaux porteront sur le renforcement des structures de gouvernance et de gestion, la numérisation du système de gestion du tableau de l’Ordre, ainsi que le suivi des parcours de stage et de formation continue des membres.

Face aux défis actuels, les participants ont également passé en revue plusieurs questions professionnelles d’actualité. Ils ont notamment débattu des risques liés à l’exercice du métier et des moyens d’y faire face, réaffirmant la nécessité de défendre les intérêts du secteur tout en modernisant les mécanismes de travail pour les aligner sur les normes internationales.

Enfin, sur le plan national et international, les intervenants ont souligné le rôle stratégique de l’expert-comptable, présenté comme un “partenaire stratégique” pour soutenir l’économie nationale.

Ils ont plaidé pour un renforcement du rayonnement de la profession tunisienne au sein des instances internationales, en tant qu’acteur fiable et reconnu du système financier et de contrôle.