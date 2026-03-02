Un collectif d’associations et d’organisations de la société civile à Mahdia, ont signé, récemment, au musée “La Maison du pêcheur” dans la ville de Mahdia, la charte “Mahdia propre” pour l’année 2026.

Il s’agit d’un engagement moral et éthique visant à fédérer les efforts et à mettre en œuvre les activités programmées pour l’année en cours, dans le but de soutenir les efforts de l’État en matière de propreté et de protection de l’environnement, notamment les actions entreprises pour réduire les déchets plastiques sur le littoral.

Le programme d’activités pour 2026 comprend des visites de sensibilisation à destination des écoles, des commerces et des cafés, l’élaboration d’une stratégie pour la propreté et l’embellissement de la ville de Mahdia, ainsi que l’organisation d’une journée de nettoyage et d’embellissement des abords de la Grande Mosquée, une journée sans voitures, un concours de la plus belle avenue et une conférence sur les dangers des déchets plastiques.

Les associations et organisations signataires mèneront également des campagnes de sensibilisation au marché hebdomadaire, des actions nocturnes dans la médina et lors des festivals, en plus d’opérations de nettoyage de la plage, a indiqué à l’Agence TAP, le président de l’association “Mahdia Mémoire de la Méditerranée”, Yassine Sfar.

La même association avait lancé, le 4 mai 2025, un projet régional baptisé “Mahdia propre”, visant notamment à protéger le littoral des déchets plastiques.