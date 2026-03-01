Le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la pelouse du Le Havre AC (1-0), samedi, lors de la 24e journée de Ligue 1. Ce succès permet aux Parisiens de consolider leur place de leader et de porter à quatre points leur avance sur le RC Lens.

Dans une rencontre dominée territorialement, le PSG a longtemps buté sur un bloc havrais compact et discipliné. Les occasions se sont multipliées sans se concrétiser.

Barcola délivre Paris avant la pause

Dès le premier corner, Khvicha Kvaratskhelia place une tête décroisée, repoussée sur sa ligne. Dans la foulée, Achraf Hakimi manque le cadre. Malgré une nette maîtrise, les Parisiens peinent à faire la différence.

Il faut attendre la 37e minute pour voir Bradley Barcola débloquer la situation. L’ailier propulse de la tête un centre précis de Lee Kang-In dans les filets havrais. Ce but offre un avantage décisif aux hommes de Luis Enrique.

Diaw repousse un penalty, Lens tenu en échec

Le PSG aurait pu alourdir le score. Plus appliqués, les visiteurs auraient pu repartir avec une victoire plus large. Ils se heurtent toutefois à un très bon Mory Diaw. Le gardien havrais repousse notamment un penalty de Désiré Doué à la 79e minute.

Grâce à ce succès sur la plus petite des marges, Paris compte désormais quatre points d’avance sur Lens, tenu en échec vendredi à Strasbourg (1-1).

Lyon–OM, autre affiche attendue

La 24e journée se poursuit avec un choc entre Lyon et l’OM, dimanche au stade Vélodrome de Marseille. Cette rencontre servira de test grandeur nature pour le nouvel entraîneur marseillais, Habib Beye. En cas de victoire, le club phocéen pourrait revenir à deux points des Lyonnais et de la troisième place.