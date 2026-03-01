Depuis le samedi 28 février 2026, des frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran ont déclenché une riposte iranienne, avec des impacts ressentis dans plusieurs pays du Golfe et une hausse des tensions diplomatiques. Les capitales réagissent entre appels à la désescalade, condamnations et demandes de réunion d’urgence à l’ONU.

Frappes initiales et annonce de la mort d’Ali Khamenei

Reuters rapporte que l’opération américano-israélienne du 28 février visait des capacités militaires iraniennes et que des médias d’État iraniens ont fait état de la mort du guide suprême Ali Khamenei.

Riposte iranienne : missiles vers plusieurs pays du Golfe

Le même jour, l’Iran a lancé des missiles vers plusieurs villes et pays du Golfe (dont Koweït, Qatar, Émirats arabes unis, Bahreïn), la plupart étant annoncés comme interceptés. Reuters indique qu’un décès a été rapporté par des médias d’État aux Émirats (Abou Dhabi) et que des alertes à l’abri ont été diffusées à la population.

Réactions diplomatiques : Europe, Chine, Russie

En Europe, France, Allemagne et Royaume-Uni ont publié une déclaration commune condamnant les attaques iraniennes dans la région et appelant à une reprise des négociations, tout en précisant ne pas avoir participé aux frappes du 28 février.

La Chine a appelé à un cessez-le-feu immédiat, demandant le respect de la souveraineté iranienne et conseillant à ses ressortissants de quitter Israël et l’Iran par des routes terrestres.

La Russie a condamné les frappes américano-israéliennes comme une “agression armée” et a appelé à un arrêt immédiat de la campagne militaire et à un retour à la diplomatie, selon AP.

Effets collatéraux : trafic aérien perturbé

AP fait état d’une fermeture d’espaces aériens et d’une perturbation majeure du transport aérien : plus de 1 800 vols annulés et des hubs (Dubai, Abou Dhabi, Doha) fortement affectés, avec un ordre de grandeur d’environ 90 000 passagers/jour sur certaines grandes plateformes.