Lors de la 28ᵉ journée de Premier League, Arsenal reçoit Chelsea dans un duel très attendu ce dimanche 1er mars 2026. Le coup d’envoi est prévu à 17h30 à l’Emirates Stadium. Les amateurs de football pourront suivre la rencontre en direct sur Canal+.

En tête du classement avec 61 points, Arsenal aborde ce match en pleine confiance, affichant une série impressionnante : quatre victoires et un match nul lors de leurs cinq derniers affrontements, avec 14 buts marqués et seulement trois encaissés. Les Gunners semblent déterminés à poursuivre leur marche vers le titre.

Chelsea, quatrième avec 45 points, devra relever le défi face à un adversaire en forme. Les Blues présentent un bilan plus contrasté sur leurs cinq derniers matchs : deux victoires, deux nuls et une défaite, avec 10 buts inscrits et cinq encaissés. Leur défense devra se montrer solide pour espérer un résultat positif contre Arsenal.

Détails du match :

Arsenal vs Chelsea

Date : dimanche 1er mars 2026

Heure : 17h30

Lieu : Emirates Stadium

Arbitre : D. England

Diffusion TV : Canal+