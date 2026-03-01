Le choc de la 24e journée de Ligue 1 opposera ce dimanche 1er mars 2026 l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais au Orange Vélodrome, avec un coup d’envoi prévu à 20h45.

– Enjeu du match

Après une défaite à Brest vendredi dernier, l’OM n’a plus le droit à l’erreur s’il veut viser le podium et assurer une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Lyon, actuellement cinq points devant Marseille au classement, constitue un obstacle majeur pour les Phocéens.

Stage au vert en Espagne

Pour préparer ce rendez-vous crucial, l’ensemble de l’effectif marseillais a effectué un stage de cinq jours à Marbella, en Espagne, afin de se remettre en jambes après un premier match raté sous l’ère de l’entraîneur Habib Beye. L’OM devra s’imposer face à Lyon, puis trois jours plus tard contre Toulouse en quarts de finale de Coupe de France, pour espérer une fin de saison réussie.

📺 Diffusion TV

Le match sera à suivre en direct à partir de 20h45 sur Ligue 1 +.