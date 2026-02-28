Dans le cadre de la 28e journée de Premier League, Liverpool FC reçoit West Ham United ce samedi 28 février 2026 au Anfield. Une rencontre aux enjeux opposés entre une équipe en quête d’Europe et un club engagé dans la lutte pour le maintien.

Sixièmes avec 45 points, les Reds abordent ce match avec confiance après quatre victoires lors de leurs cinq dernières sorties. Solides défensivement et efficaces offensivement, les hommes de Jürgen Klopp entendent confirmer leur retour en forme devant leur public.

En face, West Ham pointe à la 18e place avec 25 points et doit impérativement engranger des points pour sortir de la zone rouge. Les Hammers restent toutefois combatifs, avec deux victoires, deux nuls et une seule défaite sur leurs cinq derniers matchs, preuve d’une équipe difficile à manœuvrer.

L’historique récent est nettement favorable à Liverpool, vainqueur de quatre des cinq dernières confrontations, West Ham n’ayant obtenu qu’un match nul sur cette période.

🕒 Heure du match

Le coup d’envoi de Liverpool – West Ham sera donné samedi 28 février 2026 à 16h00.

📺 Chaîne TV et streaming

La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Foot,