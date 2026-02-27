Dans un marché dynamique, le Tunindex a poursuivi vendredi sa tendance haussière, se hissant de 0,34 % à 15 174,64 points dans un volume soutenu de 12,4 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTUVER a chapeauté le palmarès de la cote. L’action du verrier s’est envolée de 5,4 % à 15,970 D, dans un volume dépassant 1,6 MD.

Le titre WIFACK INTERNATIONNAL BANK s’est retrouvé parmi les meilleures performances de la séance. L’action de la banque a pris +4,5 % à 7,740 D, dans un volume d’échanges quasi-nul.

L’hémorragie se poursuit pour le titre CIMENTS DE BIZERTE. L’action s’est délestée de –4,1 % à 0,470 D, dans un maigre volume de mille dinars.

Le titre UIB a affiché un parcours boursier décevant sur la séance. L’action de la banque privée a perdu 2,9 % à 28,150 D. La valeur a amassé un modeste flux de 220 mille dinars sur la séance.

Le titre ONE TECH HOLDING a particulièrement animé la séance. L’action de la valeur technologique a gagné 1,7 % à 8,850 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de l’ordre de 2,3 MD.