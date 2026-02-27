Le suivi de la production nationale des médicaments radiopharmaceutiques utilisés en médecine nucléaire, notamment le fluorodésoxyglucose (¹⁸F-FDG), employé en tomographie par émission de positons (TEP) pour le diagnostic et le traitement des cancers, a été au centre d’une séance de travail tenue, hier jeudi, entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et les représentants de la Société Isotope Radioactif (SISORA).

Selon un communiqué du ministère de la santé, l’accent a été mis sur la nécessité de renforcer le dispositif de radioprotection et de sécurité professionnelle, de veiller au respect des normes internationales de qualité et de sécurité, de consolider le système de contrôle qualité et d’analyses, d’accélérer la mise à disposition des doses thérapeutiques et d’améliorer le réseau national de transport et de distribution.

Les participants ont également souligné l’importance de respecter une feuille de route opérationnelle et d’examiner la mise en place d’un stock de réserve afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement.

La réunion a, en outre, mis l’accent sur l’importance de suivre l’évolution mondiale des radiopharmaceutiques utilisés dans le diagnostic et le traitement, et de renforcer la position de la Tunisie en tant que pôle régional de référence en médecine nucléaire aux niveaux africain et méditerranéen, tout en améliorant l’accès des patients aux services de diagnostic et de traitement avancés, notamment dans la lutte contre le cancer.