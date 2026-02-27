Entre résilience personnelle, vision stratégique et passion profonde pour l’humain, Anissa Najjar s’impose comme l’une des figures montantes de l’EdTech tunisienne. Fondatrice d’Ambition Study — bientôt Success Study — elle a transformé un parcours professionnel pluriel et une épreuve de vie en un projet innovant, pensé pour simplifier et sécuriser la mobilité étudiante internationale. Dans cet entretien, elle revient sur sa vision, ses motivations et les fondements d’une startup qui entend redéfinir les standards de l’accompagnement académique.

Entretien :

Comment définissez vous l’ambition, qui donne son nom à votre startup ?

«Pour moi, l’ambition, c’est la volonté d’aller au-delà de sa situation actuelle pour construire le futur que l’on souhaite vraiment. Ce n’est pas seulement réussir : c’est oser viser plus haut, croire en son potentiel et se donner les moyens d’y arriver.

Avec Ambition Study, mon objectif est d’aider chacun à transformer ses rêves d’études et de carrière en projets concrets et réalisables. Je veux montrer que le point de départ ne limite jamais la destination. »

Quelle est votre vision du rôle des femmes entrepreneures dans l’écosystème tunisien ?

« Les femmes entrepreneures jouent un rôle essentiel dans l’écosystème tunisien. Elles apportent une manière de manager souvent plus humaine, collaborative et résiliente. Elles créent de la valeur, de l’emploi et inspirent d’autres femmes à oser entreprendre.

Ma vision, c’est que les femmes ne doivent pas seulement avoir leur place : elles doivent être reconnues comme des actrices majeures de l’innovation et du développement économique. Plus on encourage et accompagne les femmes à entreprendre, plus l’écosystème devient riche, équilibré et durable. »

« L’ambition, c’est aller au-delà de sa situation actuelle pour construire le futur souhaité. »

Comment organisez-vous la gouvernance interne d’Ambition Study ?

« J’ai choisi une gouvernance simple, structurée et transparente. Chaque membre de l’équipe a des rôles et des responsabilités clairement définis. Nous fonctionnons avec une communication ouverte, des points réguliers et un suivi précis des actions.

L’objectif est d’être efficaces, alignés sur notre vision et responsables dans nos décisions. Cette organisation nous permet d’avancer vite, tout en restant cohérents et centrés sur l’expérience étudiante. »

Quels profils composent l’équipe fondatrice et comment répartissez-vous les responsabilités ?

« L’équipe fondatrice repose sur des profils complémentaires. Pour ma part, je pilote la vision, la stratégie et l’analyse des besoins du marché. Je reste constamment à l’écoute des jeunes, des tendances et des retours terrain.

Nous avons un directeur commercial qui encadre son équipe et pilote le développement. Un community manager gère la communication et la présence digitale. Enfin, une équipe commerciale assure le suivi et l’accompagnement des prospects et des clients.

Cette organisation nous permet d’être réactifs, proches de notre communauté et efficaces dans l’exécution. »

« Les femmes entrepreneures sont des actrices majeures de l’innovation. »

Quelles sont vos priorités stratégiques à court et moyen terme ?

« À court terme, ma priorité est d’intégrer l’intelligence artificielle dans la plateforme Ambition Study. L’objectif est de personnaliser l’orientation, d’améliorer l’accompagnement et de rendre nos services plus accessibles et plus performants.

À moyen terme, je souhaite développer Success Study à l’international. Nous voulons élargir notre impact et accompagner davantage d’étudiants au-delà du marché local. L’ambition est claire : devenir une référence internationale dans l’accompagnement académique. »

Comment mesurez-vous l’impact social et économique de votre startup?

« Je mesure notre impact à travers des indicateurs concrets : le nombre d’étudiants accompagnés, leur taux d’admission, leur satisfaction, les partenariats que nous créons, et bien entendu les opportunités générées pour les institutions et les apprenants.

Mais au-delà des chiffres, mon vrai indicateur d’impact reste les parcours réussis. Quand un étudiant trouve sa voie et construit son avenir grâce à notre accompagnement, c’est là que je vois la réelle valeur de notre travail. »

« Notre gouvernance repose sur des rôles clairs et une communication ouverte. »

Quelle est votre stratégie pour transformer le pré-label en label définitif et attirer des investisseurs ?

« Ambition Study est déjà labellisée et entre aujourd’hui dans une phase d’accélération. Notre stratégie repose sur quatre leviers clés :

Traction et performance croissance continue du nombre d’étudiants accompagnés, taux élevé d’admission et de satisfaction, modèle de revenus structuré autour de services à forte valeur ajoutée.

Plateforme intelligente et automatisée (IA) analyse des skills, du profil académique, du budget et des objectifs, orientation automatique vers les formations les plus pertinentes, automatisation du traitement des demandes, amélioration continue grâce à la data.

Scalabilité et rentabilité : capacité à traiter un volume élevé sans augmenter les équipes, optimisation du coût d’acquisition, déploiement rapide sur de nouveaux marchés.

Vision investisseurs et ROI : positionnement sur l’EdTech et la mobilité internationale, avantage concurrentiel durable grâce à la technologie propriétaire, potentiel de marges élevées et de récurrence.



Les fonds levés seront dédiés à la R&D IA, à la digitalisation complète du parcours étudiant et à l’expansion géographique. »

« L’IA permettra de personnaliser l’orientation académique. »

En quoi votre projet se distingue-t-il des plateformes existantes ?

Là où les agences traditionnelles se limitent au dépôt de dossiers, Ambition Study repense entièrement le parcours étudiant. Nous analysons le profil, les compétences et les objectifs de carrière pour proposer des orientations réellement pertinentes.

Notre différenciation majeure repose sur l’automatisation intelligente via l’IA :

la plateforme traite chaque demande de manière autonome,

elle propose des choix académiques basés sur la data,

elle réduit les délais et les erreurs humaines.

Nous allons plus loin en sécurisant le logement, en garantissant la transparence des coûts et en accompagnant l’étudiant jusqu’à son installation.

Comment répondez-vous aux critiques sur la multiplication des plateformes d’accompagnement académique ?

Au lieu de multiplier les intermédiaires, Ambition Study centralise tout : orientation, admission, logement, visa, installation.

Grâce à l’IA, nous analysons le profil de chaque étudiant pour automatiser les démarches, réduire les erreurs et simplifier un parcours souvent fragmenté et anxiogène.

Nous ne sommes pas une plateforme de plus : nous sommes une solution complète, fiable et orientée résultats.

« Notre plateforme regroupe orientation, admission, logement et installation. Elle simplifie un processus souvent fragmenté. »

Comment votre application a-t-elle été accueillie par les apprenants ?

Elle est déjà très appréciée des étudiants et des universités. Sa simplicité, son ergonomie et son accompagnement “tout-en-un” répondent à un besoin réel. Les retours sont très positifs, notamment sur la clarté du parcours et la réduction du stress.

Avez-vous déjà effectué des levées de fonds ?

Pas encore. Nous souhaitons désormais attirer des investisseurs stratégiques pour accélérer le développement de la plateforme, renforcer notre IA, digitaliser entièrement le parcours étudiant et ouvrir de nouvelles destinations.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali