Titulaire d’une licence en électronique, Anissa Najjar aurait pu suivre une trajectoire classique dans le domaine technique. Pourtant, très tôt, elle ressent le besoin de se tourner vers des métiers où la relation humaine, le service et la performance commerciale occupent une place centrale.

Elle débute comme chargée de clientèle, où elle se distingue rapidement en atteignant ses objectifs de vente sur des produits Microsoft. Cette première expérience confirme son aisance dans la relation client et son goût pour les défis. Elle rejoint ensuite HP en tant que help desk, renforçant sa capacité à accompagner, résoudre et guider.

Curieuse, polyvalente et animée par une volonté constante d’apprendre, elle explore plusieurs secteurs : gestion de paie, assurance vie, sourcing… autant de domaines qui enrichissent sa compréhension du monde professionnel et affinent sa vision du service.

Cette progression la mène à un poste de directrice commerciale dans le secteur bancaire. Une fonction stratégique où elle développe une solide culture du résultat, mais surtout une conviction profonde : ce qui la passionne réellement, c’est le front office, l’humain, l’accompagnement, la transmission.

C’est cette conviction qui donnera naissance à Ambition Study, puis à Success Study, une startup dédiée à l’orientation, l’accompagnement et la réussite des jeunes et des professionnels.

Derrière la création de sa startup se cache une histoire personnelle forte.

Après avoir traversé une maladie grave, Anissa prend conscience de la nécessité de reprendre le contrôle sur son temps, son rythme et ses priorités. Elle souhaite pouvoir concilier ses obligations médicales avec une carrière ambitieuse, sans compromis sur sa santé ni sur ses aspirations professionnelles.

Créer sa propre entreprise devient alors une évidence :

pour gagner en autonomie,

pour organiser son emploi du temps selon ses besoins,

pour continuer à évoluer professionnellement et pour transformer son expérience en force au service des autres.

Le Startup Act lui offre le cadre idéal pour concrétiser ce projet : un environnement propice à l’innovation, un soutien institutionnel, et la possibilité de bâtir une structure solide tout en restant fidèle à ses valeurs.

Success Study n’est donc pas seulement une entreprise. C’est le fruit d’un parcours résilient, d’un engagement profond envers l’humain et d’une volonté de créer un impact positif et durable.

