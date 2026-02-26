Le marché boursier a clôturé la séance du jeudi sur une note morose. Le benchmark a cédé -0,34 % à 15 122,84 points dans un volume soutenu de 12,1 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTRAPIL s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux de 46 mille dinars, l’action a signé une avancée de 6 % à 26,650 D.

Le titre SFBT a chapeauté le palmarès des échanges. L’action s’est délestée de -0,7 % à 13,390 Dt en alimentant le marché avec des capitaux de 2,1 MD.

Le titre TUNIS RE a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action a inscrit une hausse de 4,2 % à 15,790 D en drainant des capitaux de 179 mille dinars.

Dans le registre des baisses, le titre OFFICEPLAST a régressé de –2,7 % à 2,150 D. L’action a alimenté le marché avec des capitaux de 81 mille dinars.

Le titre SOTETEL s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a reculé de –3,4 % à 6,600 D. La valeur a drainé un volume global de 10 mille dinars sur la séance.