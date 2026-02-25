Le ministère de la Santé a conféré le statut universitaire au service de cardiologie et à celui d’anesthésie-réanimation de l’hôpital régional de Jendouba, a annoncé, mercredi, le directeur régional de la santé, Khalil Ghoujjani, à l’Agence TAP.

“Cette promotion permettra d’améliorer la qualité des prestations offertes aux patients, de réduire la nécessité de se rendre dans des hôpitaux universitaires éloignés, de renforcer les compétences du personnel médical et paramédical”, a-t-il souligné.

Elle permettra également d’ouvrir la voie à la recherche académique ainsi qu’à une présence accrue des étudiants en médecine et des universitaires spécialisés, outre la consolidtion de la carte sanitaire répondant dans la région, a ajouté la même source.

Il a par ailleurs précisé que la direction régionale de la santé, en coordination avec les différentes parties concernées, œuvre à étendre la vocation universitaire aux autres services, en vue de transformer l’établissement de hôpital régional en hôpital universitaire à part entière.