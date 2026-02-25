Coup de tonnerre en barrages de la Ligue des champions de l’UEFA. Le club norvégien de Bodo Glimt a signé mardi l’un des exploits majeurs de la saison européenne en éliminant l’Inter Milan, double finaliste récent de la compétition, au terme d’une double confrontation maîtrisée (3-1 à l’aller, 2-1 au retour en Italie).

Dans un stade milanais pourtant acquis à la cause des Nerazzurri, les Scandinaves ont fait preuve d’une organisation remarquable et d’un réalisme clinique pour confirmer leur avantage du match aller. L’ouverture du score est intervenue peu avant l’heure de jeu grâce à l’ailier international norvégien Jens Petter Hauge (58e), auteur d’une frappe précise qui a refroidi l’enceinte lombarde.

Portés par leur discipline tactique et une grande solidité défensive, les visiteurs ont doublé la mise à la 72e minute par l’intermédiaire du milieu offensif Hakon Evjen, concrétisant une transition rapide parfaitement exécutée. L’Inter a tenté de réagir et a réduit l’écart quelques minutes plus tard grâce à son défenseur central Alessandro Bastoni (76e), mais sans parvenir à renverser la situation.

Cette qualification historique confirme la montée en puissance du club norvégien sur la scène européenne. Quadruple champion national ces dernières années et demi-finaliste de la dernière Ligue Europa, Bodo Glimt s’impose désormais comme un adversaire redoutable pour les grandes écuries du continent.

Au prochain tour, les Scandinaves pourraient retrouver un autre poids lourd européen : soit le champion d’Angleterre Manchester City, qu’ils avaient déjà surpris en phase de ligue (3-1), soit le champion du Portugal Sporting Portugal. Dans les deux cas, la formation norvégienne abordera ces huitièmes de finale avec le statut d’outsider dangereux.

Pour l’Inter Milan, cette élimination prématurée constitue en revanche une immense désillusion. Après avoir disputé deux finales ces dernières saisons, le club lombard espérait jouer un rôle majeur dans l’édition actuelle. Cette sortie inattendue soulève désormais des interrogations sur la capacité de l’équipe à se renouveler au plus haut niveau européen.

À l’inverse, Bodo Glimt incarne parfaitement la réussite d’un projet sportif cohérent, fondé sur la formation, l’intensité physique et un football offensif assumé. En renversant un géant du continent sur ses terres, le club nordique a envoyé un message clair : la hiérarchie européenne n’est jamais immuable.

La suite de la compétition dira si cet exploit restera un simple coup d’éclat ou le début d’une épopée continentale mémorable.