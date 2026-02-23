Le centre national des technologies de l’éducation lance lundi soir, à partir de 21h30, une manifestation intitulée “Les soirées de Ramadan” consacrée à la formation des éducateurs pour l’intégration des technologies modernes dans l’enseignement et l’apprentissage à distance pendant le mois de Ramadan, selon un communiqué publié par le centre sur sa page sur les réseaux sociaux.

Le centre national des technologies de l’éducation a souligné que cette manifestation virtuelle a été placée sous le thème “soirées de Ramadan avec le jumelage numérique” selon le même communiqué, précisant que cette soirée sera animée par un groupe de formateurs et se poursuivra jusqu’au 19 mars 2026.

Cette session de formation comprend plusieurs thèmes dont notamment, l’utilisation des outils d’intelligence artificielle et la programmation dans le jumelage numérique et la création de bande dessinées. Le programme de formation virtuelle sera clôturé par une évaluation de ses résultats.

Le communiqué a ajouté qu’un lien consacré à chaque session de formation sera remis au quotidien à toutes les personnes concernées par les affaires éducatives, ajoutant que la session de cette soirée portera sur le thème “créativité numérique pour l’internet sécurisé” à l’adresse suivante :

httpss: //shorturl.at/rqI6B