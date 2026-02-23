L’Alliance tunisienne contre le tabac a souligné dans un communiqué de sensibilisation publié lundi sur sa page officielle dans les réseaux sociaux, que la non consommation du tabac pendant de longues heures dans la journée au cours du mois de ramadan, favorise le sevrage définitif.

L’alliance tunisienne contre le tabac, qui a été lancée en 2022 et regroupe 9 associations, a souligné que le jeune au cours du mois de ramadan constitue une occasion propice pour arrêter de fumer, briser les habitudes de consommation du tabac et adopter un mode de vie sain.

Dans ce cadre, elle a passé en revue les transformations qui s’opèrent dès l’arrêt du tabac, dont notamment une régénération rapide du corps en raison de la baisse de la pression artérielle, une régularisation des battements cardiaques, une meilleure oxygénation et une réduction du risque de crise cardiaque.

L’alliance a précisé que les premiers jours peuvent être accompagnés de symptômes liés à la tentative d’arrêt du tabac, tels que les maux de tête ou l’anxiété, qualifiant cette phase de normale dans le processus de sevrage.

L’alliance tunisienne contre le tabac a affirmé qu’après 30 jours, les personnes qui arrêtent de fumer peuvent constater un meilleur fonctionnement des poumons avec une diminution d’infection des voies respiratoires. Le rythme cardiaque devient plus régulier le cerveau se libère de la dépendance et l’immunité se renforce.