L’ambassade de Tunisie en Inde a participé, récemment, aux travaux du Sommet mondial sur l’impact de l’intelligence artificielle “AI IMPACT 2026” tenu à New Delhi, en présence de plusieurs chefs d’État et de gouvernement.

Selon une publication de l’ambassade, ce sommet vise à établir une feuille de route commune pour la gouvernance de l’intelligence artificielle à l’échelle internationale et à renforcer la coopération afin de mettre la technologie au service de l’humanité.

Il s’agit, également, de promouvoir une croissance inclusive et de renforcer le développement social à travers l’usage des technologies innovantes centrées sur l’humain et protectrices de la planète.

Le Sommet ambitionne, aussi, de porter la voix des pays du Sud, en vue d’assurer une répartition plus équitable du progrès technologique et des opportunités qui y sont liées.

La rencontre a réuni environ 250 mille participants, dont des responsables de grandes entreprises technologiques mondiales spécialisées dans l’intelligence artificielle, des organisations internationales, des investisseurs, des innovateurs et des chercheurs.

Trois thèmes principaux ont été à l’ordre du jour, à savoir l’humain, la planète et le progrès.

Les discussions ont porté notamment sur l’avenir de l’intelligence artificielle ainsi que sur ses répercussions économiques et réglementaires à l’échelle internationale.

Le sommet a, en outre, constitué une plateforme pour renforcer les initiatives multilatérales, définir de nouvelles priorités et développer des cadres de coopération.