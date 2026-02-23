La Direction Générale de la Valorisation de la Recherche relevant du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a annoncé, hier vendredi, le lancement d’un appel à propositions pour financer des projets innovants dans le cadre du programme de Valorisation des Résultats de la Recherche (Programme VRR- session 2026).

Selon une circulaire publiée, hier vendredi, sur le site officiel du ministère, ce programme s’adresse à l’ensemble des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche ainsi qu’aux centres de recherche, porteurs de projets partenariaux de valorisation et d’exploitation des résultats de la recherche en lien avec l’un des axes prioritaires de la recherche scientifique.

Cet appel à projets a pour finalité d’accompagner les acteurs de la Recherche et de l’Innovation à une phase clé du processus de valorisation et de transfert des résultats de la recherche scientifique, afin de favoriser la mise en œuvre de solutions technologiques innovantes à fort impact, en adéquation avec les besoins et les enjeux du tissu socio-économique.

Il cible des propositions présentant un fort potentiel d’innovation et un impact socio-économique significatif, s’inscrivant dans les thématiques de la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire ; la santé du citoyen ; la transition numérique et l’intelligence artificielle ; l’économie circulaire et les matériaux avancés et durables.

Les dossiers de soumission des projets VRR devraient être envoyés avant le 21 avril 2026 par voie hiérarchique au siège du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Direction Générale de la Valorisation de la Recherche) – Avenue Ouled Haffouz – 1030 Tunis.