Le Paris SG s’est imposé sans trembler contre Metz (3-0), samedi au Parc des Princes, lors de la 23e journée de Ligue 1. Ce succès permet aux Parisiens de reprendre la première place du championnat avec deux points d’avance sur RC Lens, battu le même jour par AS Monaco (3-2).

Leader à nouveau, le PSG confirme un regain après un début d’année marqué par des résultats irréguliers. Les hommes de Luis Enrique restaient notamment sur des revers face au Sporting Portugal (2-1) et au Stade Rennais FC (3-1). Face à la lanterne rouge, cette victoire offre un bol d’air avant un rendez-vous plus relevé contre Monaco mercredi.

Une équipe remaniée mais efficace

Pour cette rencontre, l’entraîneur parisien avait largement fait tourner son effectif afin de ménager plusieurs cadres, dont Vitinha et Willian Pacho. La curiosité principale concernait la première titularisation du jeune Dro Fernandez, recruté cet hiver en provenance du FC Barcelone.

À 18 ans, le milieu offensif a montré une technique prometteuse, protégeant bien le ballon et combinant avec Bradley Barcola, suscitant l’enthousiasme du public parisien.

Doué et Barcola lancent Paris

Le PSG a rapidement pris l’avantage grâce à Désiré Doué. À seulement 20 ans, l’attaquant a ouvert le score dès la 3e minute d’un piqué précis face au gardien messin Jonathan Fischer. Il confirmait ainsi son retour en forme après un doublé inscrit quelques jours plus tôt.

Très actif sur son aile, Bradley Barcola a doublé la mise juste avant la pause d’une tête au second poteau sur corner (45+3). L’ailier aurait même pu s’offrir un doublé, mais il a manqué de peu une reprise sur un centre de Lee Kang-in (55e).

Ramos scelle le succès

Metz n’est jamais parvenu à renverser la dynamique. Gonçalo Ramos a définitivement assuré la victoire parisienne à la 77e minute, d’une frappe puissante après une récupération haute de Lucas Hernandez. Déjà passeur sur le deuxième but, l’attaquant portugais a conclu une prestation collective maîtrisée.

Ce succès permet au PSG d’aborder avec confiance son prochain choc face à Monaco, où les enjeux s’annoncent bien plus élevés.