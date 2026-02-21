Ce samedi, les regards des amateurs de football tunisien seront tournés vers le stade de Radès, théâtre du match en retard du championnat de Ligue 1 professionnelle opposant Espérance Sportive de Tunis au Stade Tunisien.

Disputée au Stade Hamadi Agrebi, cette rencontre — souvent qualifiée de « petit derby » de la capitale — revêt une importance particulière pour les deux formations. L’Espérance, habituée aux premières places, cherchera à consolider son statut de prétendant au titre et à engranger trois points précieux dans la course au sommet. En face, le Stade Tunisien tentera de créer la surprise et d’améliorer son classement face à l’un des poids lourds du football national.

Au-delà de l’enjeu comptable, ce duel promet une opposition de styles intéressante : la puissance offensive et l’expérience continentale des Sang et Or contre la discipline tactique et l’esprit combatif des Bardolais, souvent capables de bousculer les grandes équipes.

Le coup d’envoi sera donné à 13h00 (heure tunisienne). Bonne nouvelle pour les supporters : la rencontre sera diffusée en direct et en clair sur la chaîne nationale Watania 1, permettant au grand public de suivre l’événement gratuitement. Elle sera également retransmise sur la chaîne sportive qatarie Al Kass HD One, offrant une couverture élargie aux téléspectateurs de la région.