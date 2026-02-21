Dans le cadre de la 26ᵉ journée de Serie A, la Juventus Turin reçoit Como ce samedi 21 février 2026 à 15h00 à l’Allianz Stadium. Un duel important entre deux équipes ambitieuses du haut de tableau.

Cinquièmes avec 46 points, les Turinois veulent se rapprocher des places qualificatives européennes malgré une série récente mitigée (1 victoire, 2 nuls, 2 défaites). Leur défense a notamment montré des signes de fragilité, avec neuf buts encaissés lors des cinq dernières rencontres.

En face, Como réalise une saison remarquable. Septième avec 41 points, le club lombard arrive en pleine confiance après trois victoires, un nul et une seule défaite sur ses cinq derniers matchs. Solides défensivement et efficaces offensivement, les visiteurs espèrent créer la surprise à Turin.

Historiquement, la Juventus domine les confrontations directes, mais Como a déjà prouvé qu’il pouvait rivaliser, avec une victoire et un match nul lors des précédents duels.

🕒 Heure du match

Le coup d’envoi de Juventus Turin — Como sera donné samedi 21 février 2026 à 15h00.

📺 Diffusion TV

La rencontre sera retransmise en direct sur DAZN.

Un match crucial pour les deux équipes, chacune visant une place dans la première partie du classement à l’approche du sprint final.