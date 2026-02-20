Il est recommandé de privilégier les aliments à index glycémique bas, notamment les céréales complètes et les légumineuses, lors du souhour, afin de maintenir un niveau d’énergie stable et de favoriser la concentration durant la journée de jeûne, souligne l’Organisation mondiale de la Santé en Tunisie sur ses réseaux sociaux.

Riches en fibres et en protéines, ces aliments contribuent à ralentir l’absorption du sucre dans le sang, ce qui permet de prévenir les fringales et les coups de fatigue, tout en assurant une libération progressive de l’énergie.

Parmi les céréales les plus indiquées figurent l’orge, le boulghour, le quinoa et l’avoine, dont la teneur élevée en fibres agit comme un régulateur naturel de la glycémie. Leur consommation favorise une sensation de satiété prolongée et aide à limiter la sensation de faim au cours de la journée.

Selon l’OMS en Tunisie, les légumineuses, telles que les lentilles, les pois chiches et les haricots, constituent également un choix recommandé pour le repas précédant l’aube. Grâce à leur apport combiné en fibres et en protéines, elles contribuent à maintenir l’équilibre glycémique et à prolonger la sensation de satiété durant les heures de jeûne.

Ces recommandations s’inscrivent dans une approche préventive visant à préserver la santé et le bien-être des jeûneurs, en encourageant une alimentation équilibrée adaptée aux exigences physiologiques du jeûne.