La Commission des relations extérieures au Parlement a auditionné mardi le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, au sujet du projet de loi organique approuvant l’accord de siège entre la Tunisie et la Union africaine pour l’accueil du Centre d’excellence africain pour les marchés inclusifs (AIMEC).

Le président de la commission, Riadh Jaïdane, a plaidé pour une accélération de l’examen du texte, soulignant les retombées attendues de l’implantation du centre en Tunisie, notamment en matière d’emplois, de soutien aux catégories vulnérables et de renforcement de la présence économique tunisienne en Afrique.

Selon le ministre, la sélection de la Tunisie parmi plusieurs pays candidats repose sur des critères “rigoureux” et a été entérinée par une majorité d’États membres de l’UA, avant la signature de l’accord en juillet 2022.

Le centre devrait fournir aux États membres des services d’appui au développement des marchés et des mécanismes de financement incitatifs en faveur de l’intégration économique continentale.

Des députés ont toutefois relevé les obstacles entravant la percée tunisienne sur les marchés africains, pointant un déficit de représentation diplomatique et de coordination avec les élus, notamment au Parlement panafricain.

Ils ont également interrogé le gouvernement sur l’alignement de la stratégie nationale avec l’Agenda 2063 de l’UA.

Le ministre a assuré de la disposition de son département à renforcer la coordination avec les parlementaires, estimant que l’accueil du centre contribuerait à dynamiser l’attractivité économique, touristique et culturelle du pays.