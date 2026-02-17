Le marché boursier a aligné, mardi, une deuxième séance consécutive dans le rouge. L’indice de référence a régressé de -0,17% à 14580,13 points, dans un modeste volume de 7 millions de dinars (MD). Aucune transaction de blocs n’a été réalisée sur la séance, d’après l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Analyse des valeurs :

La palme d’or est revenue au titre SOTETEL. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications s’est appréciée de 5,8% à 6,600 D, dans un maigre flux de 149 mille dinars.

Le titre OFFICEPLAST s’est illustré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action du producteur de vélos a signé une progression de 2,8% à 12,200 D, dans des échanges de 246 mille dinars.

Le titre UBCI a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action de la nouvelle filiale du groupe CARTE a reculé de -4,5% à 34,600 D. La valeur a été échangée à hauteur de 4 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre MONOPRIX a également terminé la séance en territoire négatif. L’action du spécialiste de la grande distribution s’est délestée de -3,2% à 6,050 D. La valeur a drainé un volume limité de 25 mille dinars sur la séance.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action du plus grand holding en Tunisie a affiché une embellie de 0,9% à 22,200 D. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 1,3 MD.