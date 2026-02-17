Lâ€™infrastructure sanitaire Ã Kasserine sera prochainement renforcÃ©e par plusieurs centres de santÃ© de base modulaires.

Cette opÃ©ration s’inscrit dans le cadre dâ€™une initiative visant Ã garantir la continuitÃ© des services dans les zones rurales et isolÃ©es souffrant de la dÃ©gradation des Ã©tablissements de santÃ©, a indiquÃ© le directeur rÃ©gional de la santÃ© Ã Kasserine, Abdelghani ChaÃ¢bani.

Plusieurs rÃ©gions ont connu, en effet, la fermeture de leurs centres de santÃ© de bases en raison de leur Ã©tat de dÃ©labrement ou parallÃ¨lement Ã la rÃ©alisation de nouveaux projets de construction, a-t-il dÃ©clarÃ©, mardi, Ã lâ€™agence TAP.

Il a prÃ©cisÃ© que le ministÃ¨re de la SantÃ© a fourni six centres de santÃ©, tandis que le Conseil rÃ©gional du gouvernorat a financÃ© la rÃ©alisation de deux centres supplÃ©mentaires, afin de remplacer dâ€™anciens centres fermÃ©s ou classÃ©s comme bÃ¢timents menaÃ§ant ruine.

Ces centres seront installÃ©s dans la localitÃ© dâ€™AÃ¯n Selsla (dÃ©lÃ©gation dâ€™El Ayoun), la localitÃ© de Fej Terbah (dÃ©lÃ©gation de Jedelienne) en attendant lâ€™achÃ¨vement des travaux de reconstruction et la continuitÃ© des services Ã travers des solutions temporaires, ainsi que dans la localitÃ© de Sahraoui (dÃ©lÃ©gation de Foussana), la localitÃ© de Abdeladhim (dÃ©lÃ©gation de FÃ©riana), Bousaffa (dÃ©lÃ©gation de Kasserine Sud), et dans les rÃ©gions dâ€™El Gouira, Sahela 1 et Sahela 2 (dÃ©lÃ©gation de Hassi El Ferid).

ChaÃ¢bani a affirmÃ© que la mise en place de ces structures sera prochaine et provisoire, afin dâ€™Ã©viter toute interruption des services de santÃ©, notamment dans les zones oÃ¹ les habitants dÃ©pendent principalement des centres de santÃ© de base pour les soins, les services prÃ©ventifs et le suivi des maladies chroniques.

Il a prÃ©cisÃ© que ces centres sont classÃ©s dans la deuxiÃ¨me catÃ©gorie, assurant des services de premiÃ¨re ligne grÃ¢ce Ã la prÃ©sence permanente dâ€™un infirmier, ainsi quâ€™Ã la visite dâ€™un mÃ©decin une fois par semaine.

Le coÃ»t total de ces projets dÃ©passe deux millions de dinars, avec un financement conjoint du Conseil rÃ©gional de Kasserine, lequel a contribuÃ© Ã hauteur de plus de 500 mille dinars pour la rÃ©alisation de deux centres, et du ministÃ¨re de la SantÃ©, qui a pris en charge le financement des autres centres, a-t-il fait savoir.