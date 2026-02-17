L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) a donné le coup d’envoi, lundi à Tunis, d’une session de formation consacrée à l’outil TIMA (Tunisian Industry Manufacturing Assessment). Ce mécanisme vise à renforcer les capacités des équipes chargées d’évaluer la maturité numérique des entreprises tunisiennes et d’accélérer leur transition vers l’industrie 4.0.

Conçu comme une référence nationale en matière d’audit industriel digital, le TIMA permet de réaliser des diagnostics techniques rapides (Flash) ou approfondis, tout en alignant les pratiques locales sur les standards internationaux de l’industrie du futur.

Selon les canaux de communication de l’APII, cette initiative s’inscrit pleinement dans la mission de l’Agence d’accompagner les entreprises tunisiennes dans leur transformation numérique.

La formation couvre la maîtrise opérationnelle de la plateforme, la méthodologie des évaluations et la gestion des référentiels administratifs.

Elle s’inscrit dans le cadre de l’initiative nationale « Vers une industrie 4.0 en Tunisie », pilotée par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, avec l’appui de l’Union européenne et de l’initiative « Invest for Jobs » (mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement – BMZ), et mise en œuvre par la GIZ Tunisie.