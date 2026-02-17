La Tunisie participera à la 52ᵉ édition de la Foire Internationale de Tripoli, prévue du 16 au 21 avril 2026 à Tripoli, a annoncé le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Cette participation pourrait renforcer le positionnement des entreprises tunisiennes sur le marché libyen, développer des partenariats commerciaux durables et identifier de nouvelles opportunités d’investissement et d’échanges, estime le CEPEX.

Un Pavillon National regroupant des entreprises actives dans des secteurs à forte valeur ajoutée sera aménagé lors de cette foire.

Des rencontres d’affaires B2B ciblées avec décideurs et acheteurs sont également prévues.

Les professionnels tunisiens sont invités à s’inscrire via les deux liens suivants : www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/490 (pour les entreprises) et www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/489 (pour les artisans et les start-uppeurs), au plus tard le 6 mars 2026, précise le centre, dans un communiqué