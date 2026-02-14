L’Inter Milan reçoit la Juventus Turin, samedi 14 février 2026, au stade Giuseppe Meazza, pour le compte de la 25e journée de Serie A. Un duel au sommet entre deux cadors du football italien.

Leader du championnat avec 58 points, l’Inter aborde cette affiche en pleine confiance. Les Nerazzurri restent sur cinq victoires consécutives, avec 17 buts inscrits et seulement trois encaissés, confirmant leur solidité offensive et défensive.

En face, la Juventus occupe la quatrième place avec 46 points. Les Bianconeri présentent un bilan plus contrasté sur leurs cinq dernières sorties (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite), mais demeurent en course pour les places européennes. Sur les confrontations récentes, l’équilibre est de mise : la Juve compte deux succès, contre un pour l’Inter, pour deux matches nuls.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h45, ce samedi 14 février 2026.

Match : Inter Milan – Juventus Turin

Compétition : Serie A, 25e journée

Date : Samedi 14 février 2026

Heure : 20h45

Stade : Giuseppe Meazza

La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN.