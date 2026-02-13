La Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT) annonce de nouvelles acquisitions numériques pour l’année 2026 relevant du domaine des publications universitaires et scientifiques des Éditions BRILL, l’un des plus grands éditeurs mondiaux spécialisés en sciences humaines et sociales, indique le ministère des Affaires culturelles sur les réseaux sociaux.

Ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie d’appui de la BNT à la recherche scientifique et d’accès au savoir.

Elles comprennent une importante collection de livres et d’ouvrages de référence numériques spécialisés en histoire, études islamiques, linguistique, philosophie et droit, qui enrichira ainsi les collections de la bibliothèque et offriront aux chercheurs et aux étudiants de nouvelles perspectives de recherche et d’études, ajoute la même source. Les contenus sont disponibles en accès numérique sur le lien suivant : https://www.bibliotheque.nat.tn/ à la BNT.