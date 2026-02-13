Le Tunisia Consortium for African Development (TUCAD), structure du Tunisia Africa Business Council (TABC), a signé mercredi à Gombe (Nigéria) un mémorandum d’entente avec l’État nigérian portant sur la coopération dans les secteurs stratégiques de l’eau et de l’énergie, marquant une avancée majeure dans les relations économiques tuniso-nigérianes.

L’accord, axé sur ces deux secteurs, a été paraphé à l’issue d’une mission de travail conduite par l’ambassadeur de Tunisie à Abuja, Mohsen Antit. Il officialise un partenariat visant à concrétiser des projets structurants à fort impact économique et social dans le nord-est du Nigéria.

Selon les réseaux sociaux du TABC, la délégation tunisienne comprenait le vice-président de TUCAD, Issam Ben Youssef, ainsi que des représentants d’entreprises tunisiennes spécialisées dans les infrastructures hydrauliques, l’énergie conventionnelle et renouvelable, et l’ingénierie.

Dès l’ouverture de la visite, une rencontre bilatérale avec le gouverneur de l’État de Gombe, Muhammad Inuwa Yahaya, a permis de faire le point sur les relations bilatérales et d’examiner les mécanismes de mise en œuvre concrets du partenariat.

Lors d’une séance de travail élargie aux autorités locales, les deux parties ont salué la qualité du dialogue engagé. Les opérateurs tunisiens ont présenté leur vision pour le développement d’infrastructures résilientes dans la région, fondée sur le transfert d’expertise et la création de valeur locale.

Cette signature, intervenue le deuxième jour d’une mission prévue du 11 au 16 février, fait suite à une réunion préparatoire tenue mardi à Abuja entre l’ambassadeur tunisien et le conseiller du gouverneur de Gombe, Ahmed Shuaibu-Gara, en présence de cadres de l’ambassade et du Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Ce partenariat témoigne de la reconnaissance croissante de l’expertise du secteur privé tunisien sur le continent africain et s’inscrit dans la stratégie de déploiement du TUCAD pour renforcer la présence économique tunisienne en Afrique subsaharienne, fondée sur le transfert de savoir-faire, le co-développement et la création de valeur locale.