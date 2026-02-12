L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, jeudi, lors d’une séance plénière, un projet de loi portant approbation de l’avenant n°1 à la convention de prêt conclue le 14 février 2019 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement (AFD), destiné à contribuer au financement du programme de modernisation des services de santé à Sidi Bouzid.

Le texte a été adopté dans son intégralité par 92 voix pour, deux abstentions et quatre voix contre.

Ce programme vise à soutenir la modernisation de l’hôpital régional, à réhabiliter les structures publiques de santé de première ligne dans le gouvernorat et à renforcer la gouvernance dans le domaine de la santé.

Le coût du projet est estimé à 78,3 millions d’euros. Il est financé par un prêt de 76 millions d’euros accordé par l’AFD, ainsi que par des subventions dédiées à l’assistance technique et à l’efficacité énergétique, octroyées par l’agence (1,3 million d’euros) et par l’Union européenne (environ 1 million d’euros).

Le prêt sera remboursé sur une période de 20 ans, dont sept années de grâce.

Lors de la même séance, l’ARP a également adopté un projet de loi portant approbation de l’avenant n°2, signé le 27 décembre 2024, à la convention de prêt conclue le 14 février 2019 entre la Tunisie et l’AFD, relatif au financement du programme d’appui à la santé électronique “E-Santé”.

Cet avenant modifie la convention de prêt pour un montant de 27,3 millions d’euros, destiné à soutenir le financement de ce programme.

Le programme d’appui à la santé électronique a pour objectif de développer le système d’information sanitaire afin d’améliorer la prise en charge des patients et de renforcer les services des hôpitaux publics en Tunisie.

Il vise également à appuyer la réforme et la modernisation du secteur de la santé à travers trois composantes principales : la modernisation et la sécurisation des systèmes d’information des établissements de santé, leur déploiement dans 24 hôpitaux universitaires, ainsi que le soutien au développement et à la mise en place de cinq initiatives régionales de télémédecine.

Ces actions concernent les gouvernorats du nord, du centre et du sud du pays, dans l’objectif de réduire les disparités régionales en matière de soins spécialisés, tout en renforçant le cadre institutionnel de la santé électronique en Tunisie.