Des acteurs des mÃ©dias, de la sociÃ©tÃ© civile et des organisations internationales ont appelÃ© jeudi Ã Tunis Ã institutionnaliser lâ€™Ã©ducation aux mÃ©dias et Ã lâ€™information, prÃ©sentÃ©e comme un levier essentiel pour protÃ©ger la libertÃ© dâ€™expression face Ã la dÃ©sinformation et Ã lâ€™essor des rÃ©seaux sociaux.

RÃ©unis lors dâ€™un colloque organisÃ© par le bureauÂ de lâ€™ONG Article 19, en partenariat avec lâ€™Unesco, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et le Conseil de la presse, les participants ont estimÃ© que lâ€™Ã©ducation aux mÃ©dias constitue Â« une nÃ©cessitÃ© vitale Â» pour lâ€™ensemble de la sociÃ©tÃ©.

La rencontre vise Ã Ã©laborer une stratÃ©gie nationale fondÃ©e sur une approche participative et Ã relancer le dialogue entre acteurs institutionnels et mÃ©diatiques, dans un contexte marquÃ© par une initiative parlementaire proposant la crÃ©ation dâ€™un poste dâ€™enseignant en Ã©ducation aux mÃ©dias et Ã la communication.

Selon Imen Ajimi, responsable des programmes dâ€™Article 19 en Tunisie, lâ€™objectif est de Â« consacrer Â» cette discipline et de formuler une vision commune avec les diffÃ©rents intervenants.

Elle a soulignÃ© que cette dÃ©marche permettrait de protÃ©ger Ã la fois la et les citoyens, dans un environnement dominÃ© par les plateformes numÃ©riques et les flux massifs dâ€™informations.

Le prÃ©sident du SNJT, Zied Dabbar, a plaidÃ© pour des contenus pÃ©dagogiques destinÃ©s aux jeunes comme aux adultes afin de les prÃ©munir contre les effets de lâ€™intelligence artificielle gÃ©nÃ©rative et la manipulation de lâ€™information.

Il a soutenu lâ€™initiative lÃ©gislative en cours, appelant Ã accÃ©lÃ©rer son adoption.

De son cÃ´tÃ©, le reprÃ©sentant de lâ€™Unesco en Tunisie, Neji Bghouri, a estimÃ© que les rÃ©ponses strictement rÃ©pressives, telles que lâ€™interdiction des rÃ©seaux sociaux pour les mineurs, ne sauraient suffire face Ã la prolifÃ©ration des fausses informations et au recul du rÃ´le des mÃ©dias traditionnels.

En juillet dernier, 92 dÃ©putÃ©s ont dÃ©posÃ© une proposition de loi visant Ã crÃ©er un poste dâ€™enseignant spÃ©cialisÃ© dans lâ€™Ã©ducation aux mÃ©dias et Ã la communication. Le texte a Ã©tÃ© examinÃ© en commission et doit Ãªtre soumis Ã la plÃ©niÃ¨re pour adoption.