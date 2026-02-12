L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a entamé, jeudi, l’examen de deux projets de loi portant sur la validation d’avenants à une convention de prêt conclue entre la République tunisienne et l’Agence française de développement (AFD).

Le premier projet de loi porte sur l’approbation de l’annexe (avenant) n°1, conclu le 25 mars 2025, relatif à la convention de prêt signée le 14 février 2019 entre la République tunisienne et l’AFD et vise à contribuer au financement du programme de modernisation des services de santé à Sidi Bouzid.

Le programme vise à renforcer la modernisation de l’hôpital régional, la réhabilitation des structures de santé publique et l’appui de la gouvernance dans le domaine de la santé publique.

Le programme comprend trois composantes; à savoir l’extension de l’hôpital régional de Sidi Bouzid et l’augmentation de sa capacité d’accueil, le renforcement de la réhabilitation des hôpitaux locaux de Meknassi et de Regueb pour les transformer en hôpitaux catégorie D et le renforcement de la gouvernance du système de santé à Sidi Bouzid.

L’annexe d’amendement vise à permettre au ministère de la santé de poursuivre la réalisation du projet, et ce, via la prolongation des délais de la convention pour achever l’exécution du projet le 31 mai 2028 au lieu du 30 septembre 2026.

Le coût du projet est estimé à 78,3 millions euros financé par un crédit de 76 millions euros accordé par l’AFD, outre des dons (1,3 million euros). Le prêt sera remboursé sur 20 ans dont sept ans de grâce.

Concernant le deuxième projet de loi, il vise l’approbation de l’annexe n° 2, conclu le 27 mars 2025 entre la Tunisie et l’Agence française de développement, modifiant la convention de prêt conclue entre les deux parties le 14 février 2019, pour un montant de 27,3 millions d’euros, afin de contribuer au financement du programme de soutien à la santé électronique ‘(e-santé).

Le programme d’appui à la e-santé vise à développer le système d’information de santé dans le but d’améliorer les soins de santé et de développer les services hospitaliers publics en Tunisie.

Il vise, également, à soutenir la réforme et à moderniser le secteur de la santé à travers trois volets, notamment la modernisation et la sécurisation des systèmes d’information pour les établissements de santé, en les répartissant sur 24 hôpitaux universitaires, et soutenir le développement et l’instauration de 5 initiatives régionales de télémédecine présentant un intérêt pour les gouvernorats du nord, du centre et du sud de la Tunisie afin de réduire les disparités régionales dans le domaine des soins spécialisés, en plus d’un soutien institutionnel dans le domaine de la e-santé en Tunisie.